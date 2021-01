O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que a data é lembrada pelo sétimo ano consecutivo. Em anos anteriores eram realizadas panfletagens e palestras, mas devido a pandemia, a estratégia foi usar as redes sociais para divulgar a importância da sociedade viver uma cultura de paz.

Foram convidados para participar do vídeo o presidente do Conselho da Comunidade Negra, Mestre Lousado; a presidente do Conselho das Pessoas com Deficiência, Carla Seba; e Maria Beatriz Pain, presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, além do secretário Emerson Pereira.

“Cada pessoa falou de maneira objetiva e clara sobre a importância de combatermos a violência, seja ela psicológica, física, sexual ou qualquer outra”, disse Emerson.

O secretário ainda falou que serão distribuídos cartazes da campanha, que neste ano tem o tema “Ninguém pode tirar os seus direitos humanos”, em Unidades de Saúde, delegacias, escolas e Secretarias Municipais.

Emerson convoca todos também a denunciarem casos de violência, seja pelo Disque 100 ou (17) 3422-2770. “Estamos ainda em isolamento social e muitos estão em casa, local onde muitas vezes a violência é cometida. Precisamos denunciar e ajudar a salvar vidas”, destacou.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba, elogia a iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos. “Essa pasta é fundamental em nossa Administração, pois são realizadas importantes ações na defesa de fazer valer os direitos das pessoas em vulnerabilidade social”.