Todas as máscaras faciais entregues são doações que a Pasta recebeu de empresas e organizações da cidade. No último sábado (09/5) foram ofertadas outras 3.250 máscaras na Praça Cívica, no centro da cidade, totalizando mais de 5,5mil itens. Nessa semana a equipe do Direitos Humanos já realizou mais doações na própria Secretaria, e ainda ofertará mais itens na Associação Antialcoólica, na Secretaria de Obras, Secretaria da Cidade, Secretaria de Esporte e Lazer, Câmara Municipal e Delegacia Seccional que distribuirá às demais delegacias, realizando mais de 7 mil máscaras doadas.

A distribuição de máscaras aos munícipes continua de acordo com as doações que a Secretaria vem recebendo.

A Secretaria fica na Rua São Paulo, 3771, na esquina com a Rua Pará, bairro Patrimônio Velho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3422-2770.