Secretaria de Direitos Humanos estaciona cadeiras de rodas em vagas de carros para chamar a atenção e pedir respeito às pessoas com deficiência

Objetivo foi conscientizar os motoristas; ação fez parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

A rua Amazonas teve uma movimentação diferente nesta sexta-feira (26/8). No lugar dos carros estacionados em frente à Concha Acústica, estavam cadeiras de rodas. A ação de impacto foi uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPcD). O objetivo foi conscientizar os motoristas quanto à importância de respeitar as vagas preferenciais de estacionamento destinadas aos deficientes físicos.

As cadeiras de rodas tinham frases de reflexão. Além disso, o Conjunto Sinfonia da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), chamou ainda mais a atenção de quem passava pelo local. A ação foi alusiva à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, sentiu que a população aprovou a ideia. “Já fizemos em anos anteriores essa ação de impacto e sempre temos um retorno positivo. Ao lerem essas frases, os motoristas se sentiram incomodados porque não puderam estacionar na vaga que era sua. Todos viram o quanto é deselegante os deficientes terem seu espaço garantido para estacionar, mas infelizmente, desrespeitado. Que essa ação possa estar na cabeça das pessoas e ser lembrada sempre”.

Entrega de certificados e homenagem a Cidinha Madri

Integrando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Direitos Humanos também realizou a entrega dos certificados aos inscritos da capacitação “ABC da Pessoa com Deficiência”. A capacitação foi promovida de março até agosto deste ano e destinada a educadores, profissionais envolvidos na área, PcD, familiares que possuem PcD e população em geral.

Foram abordados diversos temas, como direitos fundamentais da pessoa com deficiência, controle social, legislação, financiamentos, promoção e cuidados na qualidade de vida, políticas públicas voltadas ao atendimento e inclusão, entre outros.

Os inscritos foram contemplados também com curso de Libras.

A capacitação foi realizada de modo on-line todas as segundas-feiras, com duas horas de duração, totalizando 100 horas/aulas e contou também com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Durante a entrega, foi prestada uma homenagem à Aparecida Madalena Moto Madrid, conhecida carinhosamente como Cidinha, que trabalhou na Secretaria de Direitos Humanos e foi presidente e membro ativo do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O prefeito Jorge Seba entregou uma placa de honra ao mérito para familiares de Cidinha, por todo empenho na vinda da capacitação e luta em prol dos deficientes de Votuporanga.

Estiveram presentes na entrega dos certificados a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; os representantes da empresa Cronom Multiservice Serviços Administrativos e Pessoas LTDA, Rubens Soares e Silvana Zajac, que foi uma das docentes do curso, e o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Eloi Novaes Marques.