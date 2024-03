Secretaria de Direitos Humanos é parceira de evento sobre acessibilidade e inclusão da Faculdade Futura

“Síndrome de Down, Acessibilidade e Inclusão” será tema de encontro no dia 27 de março, às 19h, na Câmara Municipal, com entrada gratuita e entrega de certificados

A Secretaria de Direitos Humanos é marcada por ser uma pasta que trabalha e articula políticas públicas que visem contribuir para uma sociedade cada vez melhor. E foi com esta visão que a Faculdade Futura firmou parceria com a pasta para a realização do seminário “Síndrome de Down, Acessibilidade e Inclusão”. O evento será realizado no dia 27 de março, às 19h, na Câmara Municipal, com entrada gratuita e entrega de certificados.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que a Faculdade Futura procurou a pasta para organizar, juntos, um evento com a temática sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, devido aos serviços já ofertados, como emissão de carteirinha PcD, empréstimo de produtos e por ser pioneira em sugerir políticas públicas na respectiva área.

“Além disso, o encontro também tem como objetivo comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down, lembrado em 21 de março, dando visibilidade para a rede de apoio que acolhe e presta atendimento para quem tem a síndrome e seus familiares”.

O professor e diretor da Faculdade Futura, Tiago Moreno, explicou que o evento tem como objetivo a curricularização da extensão. “Consiste na adequação dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) visando garantir um percentual mínimo na carga horária dos cursos para as atividades de extensão, em atendimento à Resolução (Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 7/2018)”, falou.

O evento ainda conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos.

Palestrantes

A Secretaria de Direitos Humanos articulou com os seguintes palestrantes: Sandra Ruviéri, com o tema: “Síndrome de Down, a trissomia: eu x você e o amor”. Ela é Pedagoga (Faculdades COC Ribeirão Preto), pós-graduada em Psicopedagogia (FAMERP), pós-graduada especialista em deficiência intelectual e múltiplas. Atualmente exerce a função de psicopedagoga no AEE e equipe de avaliação da Associação Renascer, dois setores de referência em São José do Rio Preto.

Hoje, a entidade atende 350 crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, física originada de lesão cerebral ou não, Síndrome de Down e demais casos mediante critérios avaliados pela instituição.

Para encerrar o evento, o juiz de Direito da 4.ª Vara Cível de Votuporanga, Sérgio Martins Barbatto Junior, ministra o tema: “justiça para todos: capacitismo, exclusão e acessibilidade – os obstáculos que pessoas com deficiência ainda enfrentam”. Barbatto é magistrado desde 2009 e especialista em direito processual e constitucional.