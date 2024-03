Vítima de General Salgado (SP) dormia quando o suspeito invadiu a casa dela e começou a agredi-la; ela tem medida protetiva de urgência contra o agressor

À reportagem, ela contou que foi para uma festa com uma prima e não atendeu às ligações do ex, o que teria motivado as agressões. “Estava dormindo e não imaginava que ele iria entrar na minha casa. Eu acordei com ele em cima de mim perguntando porque eu não respondi ou atendi a ligação. Fiquei muito assustada, destruída, não acreditava que ele seria capaz de fazer isso comigo”, lembra.

A vítima afirma que se assustou ao ver a quantidade de sangue que escorria da boca dela. Ela buscou atendimento médico na Santa Casa da cidade e, depois, foi encaminhada ao Hospital de Base (HB) de Rio Preto, onde precisou ficar internada até o dia 5 de março para reconstrução do lábio. “Ele está solto e é injusto porque ele quase me matou. Eu quero que ele pague, porque revivo todos os dias aquilo, todas as vezes que olho no espelho. Eu preciso ficar bem”, pede a mulher.