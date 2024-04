Secretaria de Direitos Humanos e CPDCN participam de oficina sobre História e Cultura Indígena

Conselho abordou sobre costumes da cultura indígena e Secretaria apresentou os serviços ofertados pela Pasta.

A Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN) participaram, na noite de quinta-feira (18/4), da 1ª Oficina CEEJA (Centro Estadual para Educação de Jovens e Adultos) sobre História e Cultura Indígena no Brasil.

O presidente do CPDCN, Moisés de Matos, falou sobre o contexto no combate ao racismo às culturas negra e indígena. “Costumes, línguas, alimentação e diferentes comportamentos estão espalhados pela variedade de tribos e etnias indígenas. A cultura, de modo geral, é um processo que envolve variados aspectos de uma sociedade. Mesmo tendo relevância, o conhecimento sobre os índios ainda é escasso em nosso país”.

Karolline Bianconi, secretária de Direitos Humanos, falou sobre os serviços ofertados pela Secretaria, e parabenizou o CEEJA pela iniciativa de fazer uma oficina. A Secretaria também articulou com a Secretaria da Educação a participação da professora especialista de Arte, Alexandra Barco. Ela explicou que “os povos indígenas contribuíram para a formação da cultura brasileira com vários aspectos marcantes, que são encontrados em palavras do nosso vocabulário, em nomes de cidades, em alimentos e vários outros fatores do nosso cotidiano”.

Também ministrou palestra durante a oficina o professor Dr. Messias Alessandro Cardoso. A oficina foi organizada pela equipe gestora do CEEJA formada pela diretora, Isabel Cristina Bertolo, vice-diretora Fabiana Rubian Trevizan e coordenadora Juliana Aparecida da Silva Ponzani.