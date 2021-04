Secretaria da Cultura e Turismo realizará nova edição de oficinas culturais on-line

Temas abordados serão literatura, grafite, fotografia e música; total de 350 vagas disponíveis

Durante o mês de maio, a Prefeitura de Votuporanga realizará, de modo on-line e gratuito, nova edição do workshop “Oficinas Culturais – Formação para o Interior”, uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Instituto Poiesis e Oficinas Culturais, em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga.

Os temas dessa edição serão literatura, grafite, fotografia e música e possuem total de 350 vagas abrangendo todas as oficinas. As inscrições, limitadas e gratuitas, deverão ser feitas em link específico de cada oficina e as aulas serão ao vivo pela plataforma Zoom.

Panorama de Hilda Hilst

O curso, sobre a obra da escritora paulista Hilda Hilst, disponibiliza 100 vagas e será realizado no dia 05 de maio, das 18h às 20h, a interessados com idade a partir de 16 anos. Hilda lançou dezenas de livros ao longo de quase 50 anos, produzindo poesia, dramaturgia, prosa de ficção e crônica. A palestra visa apresentar um panorama dessa produção, indicando possíveis entradas para novos leitores e caminhos ainda não explorados por aqueles que já a conhecem.

A oficina será ministrada por Marcos Visnadi, mestre e doutorando em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo. Sua pesquisa se concentra na obra de Hilda Hilst e aborda temas como a recepção crítica da autora, as figurações da velhice e do envelhecimento e as relações entre biografia e produção literária. Escreve no blog https://outrasrugas.com/

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqd-2hrTosG9GcyNBEA3lPc5Tc5j-hviza

Grafite – Transformando vidas e lugares por meio da Arte

Com 100 vagas disponíveis, a oficina ministrada por Dimas Miguel, será no dia 06 de maio, das 18h às 20h, e poderão participar pessoas com idade a partir de 16 anos. O tema possibilita uma conexão mais sensível da arte fazendo uma viagem da arte rupestre para o século XXI.

Além do contexto histórico, o artista irá compartilhar sua trajetória de mais de 20 anos como grafiteiro e falará sobre suas formações e prêmios, elencando os prazeres e desafios de como é viver de arte. Além do mais, irá mostrar alguns dos seus trabalhos em tela e murais realizados nas ruas e comunidades indígenas, partilhando sua poética artística, história e contexto que inspirou cada trabalho, e também de como suas artes propiciam conexão com as pessoas e cada vez mais vem sendo usadas como ferramenta de transformação e articulação.

Idealizador do projeto social “Cultura e Conceito”, Dimas Miguel, é graduado em Artes-Visuais e pós-graduado em Educação Ambiental. Ganhador do Prêmio Sabotage de Hip-Hop, categoria melhor grafiteiro de 2018. Também leciona como arte-educador em diferentes instituições socioculturais e ambientais. Em sua produção artística utiliza-se do lúdico e da realidade, onde se apropria de técnicas, materiais e suportes diferenciados. Realiza também curadoria de exposições, workshops e intervenções ao vivo, tendo realizado manifestos artísticos em diferentes cidades brasileiras, além de outros trabalhos internacionais, podendo assim propagar e socializar sua poética artística que vem se plasmando e interagindo na construção artística e pessoal da sociedade.

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkdumhrjwqG9ykxND27CmxBBGIlYQZ94_N

O que é Fotografia de Rua? Dicas essenciais para fotografar nas ruas

A proposta da palestra, que irá ocorrer no dia 10 de maio, das 18h às 21h, e com 100 vagas abertas, é abordar os princípios básicos da Fotografia de Rua na forma de um breve manual. Com dicas essenciais para fotografar nas ruas, equipamentos mais indicados, sua origem dentre as demais vertentes da fotografia, suas principais referências durante os séculos XX e XXI. Também irá retratar um panorama geral sobre a legislação que rege, no Brasil, as possíveis abordagens para fotografar pessoas, lugares públicos e privados, posicionamento ético do fotógrafo, além da relação de direito do autor e de uso de imagem, nas suas publicações em redes sociais, livros, entre outras. O público alvo são pessoas com idade a partir de 16 anos.

Responsável pela oficina, Maneco Magnesio possui várias formações na área artística, por meio de cursos e especializações. Graduou-se em 1997 no curso de arte na Escola de Belas Artes da UFBA; cursou fotografia com Marcelo Vitorino no MAM; ministrou workshop sobre o tema da Fotografia de Rua no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e foi pré-selecionado para concorrer no Festival Paraty em Foco na categoria Foto Única. Em 2019, participou da Mostra Coletiva Mirares – Cultura da Paz, na Unibes Cultural. Foi premiado com a Medalha de Bronze no Paris Street Photography Awards 2019, na categoria fotografia de rua/urbana (road trip) e ministrou a oficina “Fotografia de Rua, dos Mestres ao Instagram”.

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqdOmtpzovGNV8cTJfVO-D26vrI2S4TDNz

Aprendendo música com percussão

Realizada em uma única apresentação no dia 11 de maio, das 18h às 20h, essa oficina de iniciação à percussão corporal servirá para aprender como fazer música utilizando apenas recursos do corpo como palmas, estalos, batidas no peito, voz e outros. Com atividades práticas envolvendo noções básicas sobre rítmica, quem participa pode desenvolver sua musicalidade e coordenação motora por meio de jogos enquanto aprende sequências como do rock e do samba. É aberto a pessoas interessadas com idade a partir de 16 anos em geral com ou sem experiência musical prévia e conta com 50 vagas.

Será administrada por Ronaldo Crispim, co-criador e diretor da “Música do Círculo”, criador e integrante do “Batucantante”, músico-educador dedicado profissionalmente à percussão corporal desde 2017. Integrou o grupo de estudos de percussão corporal de Fernando Barba, os “Barbatuques” e conduziu por sete anos o Grupo de Estudos Fritos de música corporal.

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrceCppzgpE9PnQ9iaQ8hc7ytGbH_UwES_