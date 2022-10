Secretaria de Direitos Humanos discute justiça, saúde e ativismo no 3º Seminário da Diversidade

Encontro trará como tema “Os desafios da população LGBTQIA+: justiça inclusiva, envelhecimento saudável e a importância do ativismo na atualidade”; evento é gratuito e terá certificado

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, convida toda população para prestigiar o 3º Seminário da Diversidade que, este ano, abordará o tema “Os desafios da população LGBTQIA+: justiça inclusiva, envelhecimento saudável e a importância do ativismo na atualidade”.

O evento, que será gratuito e com direito a entrega de certificado com carga de 4 horas, será promovido na sexta-feira, 21 de outubro, a partir das 8h, na Câmara Municipal, localizada na rua Venezuela nº 3.819, no bairro Vila América.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, diz que a realização do Seminário é de extrema importância para a cidade devido aos trabalhos já realizados pela Pasta. “Somos uma secretaria que cuida do público LGBTQIA+, oferecendo nossos serviços e orientações, tanto na área jurídica quanto na social. Constantemente somos solicitados, enquanto Secretaria, para que lutemos pelos seus direitos”, falou.

Emerson explicou ainda que o seminário já é tradição nos eventos da Secretaria de Direitos Humanos, pois nestes encontros é possível trabalhar políticas públicas, direitos e deveres do público LGBTQIA+.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3422-2770 ou e-mail oficial da secretaria direitoshumanos@votuporanga.sp.gov.br

Palestrantes

O objetivo do seminário, neste ano, é atingir um público ainda maior de participantes pelos temas relevantes que serão abordados.

Para falar no âmbito da justiça, haverá uma roda de conversa com os advogados Yuri Passarelli Maçon da Silva, Rafaela Caroline Caporalin e Matheus Arado Batista. Eles integram a Comissão da Jovem Advocacia da 66ª Subsecção da OAB de Votuporanga.

Na área da saúde, o médico psiquiatra José Rubens Naime discorrerá sobre “Nossos corpos e o envelhecimento: a trajetória das pessoas LGBTQIA+ no âmbito da saúde e do atendimento médico”.

Para encerrar o evento, a psicóloga e neuropsicóloga Jôse Roberta de Melo Ferracini Lima falará sobre o fortalecimento da rede de apoio a famílias com filhos LGBTQIA+. Jôse é mãe de adolescente trans não binário e coordenadora da ONG “Mães pela Diversidade”, de São José do Rio Preto.

Parada da Diversidade

No dia 23 de outubro, a ONG “Liberdade de Amar” realizará a Parada da Diversidade no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, na vicinal de acesso entre Votuporanga e Parisi. O evento terá entrada gratuita, das 15h às 22h, e contará com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias de Direitos Humanos, Cultura e Turismo e Saúde (SAE). Para utilizar o estacionamento será cobrado 2 litros de leite que serão repassados para o Fundo Social de Solidariedade.