Secretaria de Assistência Social realiza oficina de Gestão Financeira e Orçamentária para entidades

Ação foi voltada para entidades assistidas, conselheiros e profissionais do setor de prestação de contas

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social, realizou uma oficina de Gestão Financeira e Orçamentária do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para as entidades assistidas, conselheiros e profissionais do setor de prestação de contas.

A oficina foi ministrada por Fábio Alves Meirelles, que é professor especialista no seminário sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil; especialista no Seminário Estadual de Fortalecimento dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente; palestrante em Conferências Lúdicas e Convencionais dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente; facilitador de grupos em conferências da Criança e Adolescente, da Assistência Social e do Idoso e coordenador de equipe em Conferências da Assistência Social.

Além do professor especialista, técnicos da Secretaria de Assistência Social e também do Departamento de Prestação de Contas da Prefeitura também trataram sobre temas pertinentes. “Essas capacitações são importantes para que todas as entidades elaborem seus planos de trabalho com excelência, tanto nas ações como no uso dos recursos financeiros”, disse a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo.