Secretaria de Assistência Social promove entrega de kit com lâmpadas de LED a famílias de baixa renda

Parceria é com o “Programa Eficiência Energética” da Elektro e distribuirá 2 mil lâmpadas; entrega será feita até o dia 8 deste mês

A Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Elektro, promoverá até a próxima sexta-feira (08/07), a distribuição de 2 mil lâmpadas de LED a moradores de bairros de baixa renda, por meio do “Programa Eficiência Energética”. A entrega, que será feita em alguns bairros das regiões sul e oeste que não participaram da iniciativa no ano passado, será feita mediante a troca de lâmpadas incandescentes, fluorescentes e halógenas por modernas e eficientes de LED; haverá carro de som anunciando.

Para o recebimento do kit de lâmpadas novas, os clientes residenciais, ou rurais-residenciais, devem morar em comunidades de baixo poder aquisitivo no município ou estarem cadastrados na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) do Cadastro Único do Governo Federal. No ato da troca é preciso levar a conta de energia junto com documento de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas (potência igual ou superior a 15W).

Os bairros participantes da região oeste são Boa Vista, Monte Verde, Noroeste e Pacaembu e, na zona sul, o bairro Monte Alto.

Eficiência Energética da Elektro

O programa desenvolve projetos de eficiência energética junto às comunidades carentes, escolas, hospitais, entidades beneficentes, órgãos de governo e sistemas públicos voltados para a utilização racional de energia elétrica e de equipamentos eficientes, contribuindo para a preservação dos recursos naturais.

O objetivo é promover a utilização racional da energia elétrica, combatendo o desperdício e conscientizar a todos sobre o tema além de auxiliar no desenvolvimento econômico e social da área em que se atua.