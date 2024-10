Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Votuporanga promove Semana Comemorativa no CCI “Walter Guerche”

Iniciativa tem o objetivo de oportunizar a valorização dos idosos, atividades foram realizadas de 7 a 11 deste mês



Para valorizar e promover o Dia Internacional do Idoso, celebrado anualmente em 1º de outubro, a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga elaborou uma programação especial junto ao público da “melhor idade” assistido pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Walter Guerche”, do bairro Bom Clima.



As atividades, que tiveram como objetivo oportunizar a valorização desses idosos, ocorreram de 7 a 11 deste mês e integram o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV).



A programação contou com atividades lúdicas para estimular a saúde física e mental, comunicação, interação social, autoestima, capacidade cognitiva e memorização, além de benefícios que ajudam a reduzir estresse, ansiedade e sentimento de solidão.



O encerramento foi realizado em uma área de lazer que possibilitou aos idosos vivenciarem momentos de socialização, autoconhecimento, independência, autonomia e melhora de vida física e emocional, além de oferecer uma paisagem de belezas naturais.



A secretária da pasta municipal, Meire Azevedo, destaca a importância de valorizar o público idoso. “Ao pensarmos em uma programação que valorize e, ao mesmo tempo, sirva como momento de lazer e diversão aos nossos idosos, estamos trabalhando e desenvolvendo o verdadeiro objetivo ofertado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo dignificando assim, essa parcela de nossa população que tem uma enorme vivência e merece ser respeitada”.