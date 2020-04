Com casos testados positivamente para o novo Coronavírus no Município, a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal da Saúde tem reforçado as medidas de planejamento e estruturação nas áreas de vigilância e assistência frente à pandemia. A Secretária da Saúde, Márcia Reina reuniu-se na tarde desta quarta-feira (8/4) com profissionais de saúde do Município, representantes dos Hospitais locais, Santa Casa e Casa de Saúde; para discutir as ações implementadas no Município.