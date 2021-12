No total são quatro kits, sendo dois de alimentos perecíveis e outros dois de não-perecíveis; prazos de retirada são diferentes para CEMEIs e CEMs Finalizando o ano letivo escolar, a Secretaria da Educação fará a entrega dos últimos kits de alimentação, referentes aos meses de novembro e dezembro, a alunos matriculados na educação infantil e fundamental da rede municipal de ensino. A distribuição dos kits de alimentos feita pelos CEMEIs (Centros de Educação Municipal e Escola Infantil), inicia nesta quarta-feira (01/12) e termina na quinta-feira (02/12) para os produtos perecíveis e, para os itens não-perecíveis, o prazo segue até a próxima terça-feira (07/12). Já os alunos dos CEMs (Centros de Educação Municipal), podem fazer a retirada a partir do dia 08 até o dia 09 deste mês para os alimentos perecíveis, ficando os kits de produtos não-perecíveis com prazo final no dia 14; a retirada deverá ser feita na própria escola em que o aluno está matriculado. Os produtos que compõem a cesta de alimentos não-perecíveis são açúcar, arroz, biscoito, extrato de tomate, farinha de trigo, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, óleo, sal e sardinha. E o kit perecível conterá abacaxi, abóbora, beterraba e laranja. Para mais informações, pais ou responsáveis podem entrar em contato com a própria escola ou com a Secretaria da Educação, que fica na rua Pernambuco, nº 4.865 (Patrimônio Novo) de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h e o telefone é o (17) 3405-9750.