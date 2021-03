Secretaria da Cultura promove evento on-line para valorizar artistas locais

Programação conta com apresentações de música, dança e teatro neste final de semana

Neste sábado (13) e domingo (14), a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga promove o evento Cultura On-line Votuporanga com apresentações de artistas locais nos segmentos de música, dança e teatro. A programação estará disponível pelo Facebook e YouTube da Prefeitura, no sábado, a partir das 15 horas, e no domingo, com início às 14h.

O evento Cultura On-line Votuporanga reúne artistas locais contemplados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, após terem seus projetos aprovados. “Conseguimos, com isso, proporcionar boas oportunidades para os artistas locais apresentarem seus trabalhos, que contam com recursos da Lei Aldir Blanc, e oferecer à população um pouco de leveza para os momentos difíceis que estamos vivendo”, disse a secretária Janaína Silva.

Programação

A primeira apresentação do sábado será Imagem e Movimento – Videodança do artista Ticko Bboy. O projeto apresenta a exibição da linguagem artística da videodança, que investiga a interface das linguagens da dança e do audiovisual. Composto por artistas de dança dirigidos por um profissional de vídeo, e que, somados a performers/coreógrafos(as), desenvolvem experimentações artísticas na interface entre o vídeo e a dança.

Às 15h30, a Almagêmea Escola e Boutique de Dança apresenta o espetáculo Resiliência que traz uma diversidade de propostas estéticas e musicais com set list de Epitáfio, I Feel Good, Tempos Modernos, Andar com Fé, É Preciso Saber Viver, Heal The World e Viva La Vida.

Finalizando as apresentações do sábado, às 16h, Rupert Azevêdo, exibe Mnemonia “Um poeta e suas inquietações”. O espetáculo retrata o processo criativo de um artista, suas crises e a busca pela inspiração, em cena, em meio a livros, papéis, adentrando, cada vez mais, no seu mundo interior. O poeta discorre sobre a vida, sobre os temas que permeia sua obra e sobre a existência humana. A base de pesquisa e criação do espetáculo é a poesia lírica, partindo da inspiração de poemas de autores como Vinicius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, L. V. Camões, Shakespeare e Charles Bukowski. Um projeto dirigido para o público em geral, com objetivo de ressaltar a importância da Literatura.

No domingo, a programação tem início com Zu Laiê, às 14h, com o show “Profanxs – Gal Costa 75 Anos”. No repertório, a cantora votuporanguense presta homenagem a Gal Costa que completou 75 anos em 2020. O show se dá a partir do projeto “Tropical – Revisitando Gal” (2017), que circulou por diversas cidades e espaços do interior do estado e capital, tendo sido realizado também em Votuporanga, e conta com a participação das cantoras e instrumentistas Elis Ribeiro e Jaqueline Cardoso como convidadas.

Em seguida, às 14h55, o cantor Danilo Lussan e sua equipe apresentam uma Coletânea de músicas instrumentais para casamentos. Algumas das melodias mais utilizadas em cerimônias reproduzidas pelo teclado, saxofone e violino em uma apresentação de pouco mais de 60 minutos. O projeto visa atingir amplamente toda população simpatizante de música instrumental, músicos, estudantes de música.

Para encerrar o evento on-line, Natália Pantâno apresenta o projeto Nostra Filha, acompanhada pelos convidados Edilaine Furtado e Henrique de Marchi. Os participantes cantam músicas de sucesso que marcaram a trajetória e relembraram histórias do começo do grupo Nostra Filha, com muita emoção, boa música e, o principal, muito amor envolvido.