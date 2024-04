Luz, câmera… e oficina cultural gratuita!

Será realizada no Parque da Cultura dia 13 de abril; inscrições serão efetuadas momentos antes do início

Em meio à era das redes sociais, a Secretaria da Cultura e Turismo promoverá, de forma gratuita, a oficina “Aprendendo a Falar em Frente à Câmera” para incentivar quem deseja conhecer ou aprimorar profissionalmente essa oportunidade.

A oficina é direcionada a interessados com idade a partir de 14 anos e será ministrada pela diretora Vanise Carneiro dia 13 de abril, a partir das 15h30, na sala de cinema do Parque da Cultura. São 20 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas no próprio local, momentos antes do início.

Durante o curso, os alunos realizarão exercícios para desenvolver a comunicação em frente à câmera com o objetivo de se familiarizarem com o instrumento de forma natural. Também serão ensinadas técnicas de atuação, autoconfiança, enquadramento, iluminação entre outros aspectos essenciais para uma melhor comunicação.

A iniciativa é uma parceria com o Pontos Mis e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Para mais informações o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.