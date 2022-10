Secretaria da Cultura e Turismo promove últimas oficinas culturais gratuitas de 2022

Workshops serão realizados em novembro e dezembro; inscrições, vagas e período de realizações podem ser conferidos em https://linktr.ee/oficinasnointerior

Como promoveu durante o ano todo, acesso a oficinas culturais gratuitas em parceria com o Instituto Poiesis, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga está com inscrições abertas para as turmas dos meses de novembro e dezembro. São 28 opções de workshops nos mais variados segmentos artístico-culturais, como artes cênicas, cinema, dança, dobradura e origami, expressão corporal, fotografia, literatura, música, roteiro, técnica vocal entre outros assuntos.

Todas as oficinas possuem inscrições limitadas até o preenchimento das turmas e podem ser realizadas em https://linktr.ee/oficinasnointerior , onde há link específico de cada, além de informações como total de vagas disponíveis, período de realização e resumo de quem e como será ministrado cada curso. As aulas serão on-line e transmitidas pela plataforma Zoom.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria da Cultura e Turismo pelo telefone (17) 3405-9670.

*Confira quais oficinas estão disponíveis:*

– “Violão Negro Brasileiro: os negros na construção do violão como identidade nacional”: 35 vagas

– “Do Livro à Cena”: 15 vagas

– “Poéticas Decoloniais”: 15 vagas

– “Percepções Corporais e Criatividade Através da Dança”: 30 vagas

– “Para Narrar Histórias, Beba Poesia”: 30 vagas

– “Ateliê Literário: convive com os teus poemas antes de escrevê-los”: 30 vagas

– “Colagem: técnicas e experimento de papéis”: 30 vagas

– “Gramáticas de Si: eu. tu e elu!”: 50 vagas

– “Fotografia Mobil”: 30 vagas

– “Introdução à Aquarela”: 15 vagas

– “Os Tipos de Vozes na Ópera Italiana”: 40 vagas

– “Versos Dobrados em Origami – Dobras Histórias: origami e narrativas”: 35 vagas

– “O Despertar Criativo: individualidade artística e subconsciente”: 60 vagas

– “Processos Coletivos de Criação Cênica”: 30 vagas

– “Arthur Bispo do Rosário: obravida”: 50 vagas

– “Criação de Personagens para Cinema e TV”: 30 vagas

– “Praticando a Produção Cultural: desenvolvendo uma ideia”: 40 vagas

– “Roteiro de curta-metragem: do documentário à ficção”: 40 vagas

– “Clube de Leitura – Ver-se Sem se Reconhecer: o leitor co-autor em Clarice Lispector”: 50 vagas

– “Planejamento de Projetos Culturais Sustentáveis”: 50 vagas

– “Laboratório de Expressão: colagem”: 30 vagas

– “Dança Urbana Contemporânea”: 25 vagas

– “Tenho um Roteiro. E agora?”: 30 vagas

– “Corporeidade em Processos de Escrita Literária: caminhos para uma educação sensível”: 30 vagas

– “Intensidades da Imagem Cinematográfica”: 50 vagas

– “Colagem, Identidade e Ancestralidade”: 60 vagas

– “O Discurso do Ator II: laboratório de cenas autorais colaborativas”: 30 vagas

– “Encontro Lírico com a Ópera Cavalleria Rusticana, de Pietro Masgni”: 40 vagas