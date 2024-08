Seca volta a castigar a região com umidade do ar abaixo de 10%

A região noroeste de São Paulo voltou a enfrentar uma grave crise hídrica, com índices de umidade do ar atingindo níveis críticos. Nesta terça-feira (27), Valparaíso registrou o menor índice dos últimos quatro anos, com apenas 7% de umidade relativa do ar.

Outros municípios também sofrem com a seca

Vários municípios da região também enfrentam a mesma situação. Votuporanga, por exemplo, registrou 11% de umidade, enquanto Ariranha, Cardoso e Santa Fé do Sul marcaram 13%. Andradina, Jales e Paulo de Faria registraram 14%.

Alívio temporário e nova seca

A frente fria que trouxe chuva no último domingo (24) proporcionou um alívio temporário para a população, especialmente em São José do Rio Preto, que registrou 23 milímetros de chuva. No entanto, a umidade do ar na cidade já caiu para 17% nesta terça-feira.

Risco de incêndios e problemas de saúde

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a umidade relativa do ar fique acima de 60%. Com índices abaixo de 12%, como é o caso de muitas cidades da região, a situação é considerada de emergência, aumentando o risco de incêndios florestais e problemas de saúde, como irritação nas vias respiratórias e olhos secos.

Defesa Civil alerta para risco de queimadas

Diante da situação crítica, a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de incêndios em toda a região noroeste paulista. A população deve redobrar a atenção e evitar qualquer atividade que possa gerar faíscas ou chamas, como queimar lixo ou fazer fogueiras.