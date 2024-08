Seca severa atinge municípios da região noroeste

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

As cidades de Pindorama e Votuporanga estão enfrentando uma grave crise hídrica.

Segundo dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), a umidade relativa do ar atingiu níveis críticos na segunda-feira (12), com Pindorama registrando apenas 11% e Votuporanga 12%. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um índice mínimo de 60%.

Essa baixa umidade do ar aumenta significativamente o risco de incêndios florestais e traz diversos problemas para a saúde humana, como irritação nas vias respiratórias e olhos secos.

Além da seca, a região também registrou temperaturas muito baixas na madrugada desta terça-feira (13). Monte Aprazível, Santa Salete e Ariranha foram algumas das cidades que registraram temperaturas abaixo de 3°C.