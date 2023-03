SEBRAE Votuporanga realiza evento gratuito sobre Empreendedorismo Feminino para celebrar o Dia da Mulher

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Bate-papo sobre propósito, protagonismo e carreira será com a empresária Adriana Neves, no próximo dia 7 de março, às 19 horas, no Parque da Cultura

O Sebrae de Votuporanga realiza, gratuitamente, na próxima terça-feira (7/3), a partir das 19 horas, no auditório do Parque da Cultura, um encontro sobre empreendedorismo feminino, para celebrar o Dia da Mulher.

As interessadas devem se inscrever, antecipadamente, pelo link: https://forms.office.com/r/aRtgsF1ayB, pois as vagas são limitadas.

Com o apoio de instituições e empresas parceiras, como a Prefeitura de Votuporanga, a Saev Ambiental, a Fecomércio, o Senac, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e o grupo Lion, o SEBRAE traz para o encontro a empresária Adriana Neves.

A convidada é diretora da CONEBEL (Companhia Neves de Bebidas de Rio Preto); diretora da CONFENAR (Confederação Nacional das Revendas AmBev – São Paulo) e presidente do Conselho Consultivo da ACIRP (Associação Comercial e Industrial de Rio Preto).

“É uma alegria, junto aos nossos parceiros, voltamos a promover eventos presenciais, comemorando principalmente, o Dia das Mulheres e o protagonismo feminino junto aos pequenos negócios. A nossa convidada tem uma trajetória muito bacana e, certamente, inspirará a todos os presentes”, afirmou o gerente do Escritório Regional de Votuporanga, Marcos José Amâncio.

A iniciativa também faz parte de um programa do Sebrae que impulsiona o empreendedorismo feminino em todo o Brasil, o Sebrae DELAS. O trabalho visa a incentivar, apoiar e fortalecer a cultura empreendedora entre as mulheres.

Para saber mais, basta procurar o Sebrae de Votuporanga pelo telefone (17) 3405-9460 (opção 4) ou, pessoalmente, na avenida Dr. Wilson de Souza Foz, n. 5137.

Serviço

Palestra: Protagonismo Feminino, como assumir o controle da sua carreira e empreendedor com propósito.

Presencial e gratuito. Vagas LIMITADAS!

Inscrições: https://forms.office.com/r/aRtgsF1ayB

Data: 7 de março.

Horário: 19 horas.

Local: Parque da Cultura (auditório), entrada pela avenida Francisco Ramalho Mendonça.