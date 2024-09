Sebrae-SP tem inscrições abertas para consultores na região de Votuporanga com remuneração de até R$ 300 por hora

Sebrae-SP tem inscrições abertas para consultores na região de Votuporanga com remuneração de até R$ 300 por hora

Oportunidades são para o programa Soma Sebrae e voltadas a empresas especializadas (profissionais PJ) em diversas áreas para atuar com o poder público, cooperativas, associações e organizações civis

O Sebrae-SP está em busca de consultores e instrutores para serem credenciados do Sebrae-SP dentro do programa Soma Sebrae. A oportunidade é voltada a empresas (PJ) para a prestação de serviços de consultoria e atuação também com o poder público, cooperativas, associações e organizações da sociedade civil. A remuneração chega a R$ 300 por hora trabalhada.

Os credenciados passam a pertencer a um grupo de prestadores de serviço do Sebrae-SP devidamente habilitados e disponíveis para serem acionados.

É necessário que os interessados tenham profundo conhecimento nas seguintes áreas:

• gestão pública;

• lideranças e governança local / territorial;

• compras governamentais;

• simplificação de processos de abertura e legalização empresarial;

• serviço de inspeção municipal;

• turismo;

• inovação em governo;

• sustentabilidade;

• economia criativa;

• inclusão socioprodutiva de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

• associativismo e cooperativismo;

• gestão de organizações da sociedade civil.

“O objetivo do Sebrae-SP é ampliar cada vez mais o suporte oferecido aos municípios paulistas, disponibilizando nossas instrutorias e consultorias em diversas temáticas relevantes para a agenda pública de fomento ao empreendedorismo”, afirma a gerente da Unidade Políticas Públicas e Relações Governamentais do Sebrae-SP Lizzie Trevilatto. “É com o Soma Sebrae que conseguimos essa ampliação. Por isso, profissionais com experiência comprovada em nossas frentes de atuação são tão importantes.”

Além da remuneração, as empresas credenciadas têm como benefício associar seus nomes à marca Sebrae, considerada a sexta mais forte do Brasil no ranking anual da revista IstoÉ Dinheiro. A lista foi feita pela consultoria TM20 branding que, pesquisou 1,7 mil marcas nacionais a partir da pesquisa Brand Asset Valuator (BAV).

O edital completo e o acesso para se inscrever em encontros presenciais do Soma Sebrae para detalhes está em: https://lnkd.in/dz3Yu-ix

Contatos/dúvidas: [email protected] ou (11) 3177-4600, opção 1 (central de atendimento)