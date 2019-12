Polícia já flagrou mais de mil motoristas embriagados em rodovias paulistas

Quase 15 mil motoristas já passaram pelo teste do bafômetro.

A Polícia Militar de SP já flagrou, durante a Operação Ano Novo, realizada desde sexta-feira (27), mais de mil motoristas embriagados pela estradas paulistas.

Os dados preliminares foram divulgados na tarde desta segunda-feira (30). De acordo com o levantamento, quase 15 mil motoristas passaram pelo teste do bafômetro e 1.016 deles foram autuados. Desse montante, 16 foram presos em flagrante por embriaguez ao volante.

Os policiais estão utilizando toda tecnologia disponível para evitar acidentes ou crimes nas rodovias. Câmeras de segurança, radares portáteis e móveis, etilômetros, binóculos e outros equipamentos estão sendo usados pelos policiais rodoviários. Mais de 3,5 mil homens estão empenhados na operação.

O monitoramento acontece para evitar excesso de velocidade, embriaguez ao volante, uso de celulares enquanto dirige, uso de capacete no caso dos motociclistas, além do bom estado dos veículos de passeio.

Segundo a polícia, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psico​​ativa que determine dependência ou mesmo de recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, enseja em infrações gravíssimas (​sete​ pontos no prontuário), com multas no valor de R$ 2.934,70, além do recolhimento imediato do documento de habilitação, bem como da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Na hipótese de reincidência, as multas serão no valor de R$ 5.869,40. A conduta também pode caracterizar o crime com pena de detenção de 6 meses a 3 anos.

