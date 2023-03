A Prefeitura de Valentim Gentil comemora a nota positiva conquistada no Programa “Previne Brasil” do Ministério da Saúde. O Município conquistou 98% de aprovação nos atendimentos de Atenção Primária.

“É com grande satisfação que recebemos esta importante notícia. Parabenizamos nossos profissionais que se dedicam diariamente para levar qualidade e mais saúde a nossa população. Com este resultado teremos, cada vez mais, um atendimento humanizado e com mais qualidade”, destacou o Prefeito.