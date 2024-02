“Saúde que dá Prêmios”: mais votuporanguenses contemplados pela Santa Casa de Votuporanga

No primeiro mês do ano quem ganhou foi a Zulma Aparecida de Souza Rodrigues, do Jardim Eldorado





O ano de 2024 começou com boas notícias e com muita alegria para Zulma Aparecida de Souza Rodrigues. Ela foi a ganhadora principal da campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev.



Fernando Cesar Matavelli e o Omar Marão Sayeg, também ajudam a Instituição, e foram contemplados com prêmios.“Eu faço parte do “Saúde que dá Prêmios” há praticamente 20 anos, e penso que todo mundo deveria colaborar. Assim como a Santa Casa ajuda todo mundo, precisamos ajudá-la.

Um pouquinho todo mês não faz falta!”, conta Zulma, que ganhou o prêmio principal, uma televisão.

Já Omar, também do Jardim Eldorado, ganhou um celular. Ele participa da campanha há 3 anos e explica que começou a contribuir. “Tudo que eu puder fazer para poder apoiar uma entidade séria, eu vou estar fazendo”, falou.

O terceiro e último ganhador, Fernando, que também recebeu um celular, diz que as premiações são um bônus, o importante mesmo é colaborar.

Todo valor arrecadado é repassado para os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, pediatria e muito mais, auxiliando o Hospital a salvar vidas.

A campanha



A campanha “Saúde que dá Prêmios” é uma parceria da Santa Casa de Votuporanga com a Saev Ambiental e TV Unifev, que promove a doação de um valor pela conta de água do morador. Além de fazer o bem, ele concorre a uma televisão todo o mês, e seus vizinhos (também doadores) a celulares.



Para participar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir. Dúvidas no setor de Captação de Recursos da Santa Casa, pelo telefone (17) 3405 9133.