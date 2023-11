“Saúde que dá Prêmios” faz ganhadores no bairro São Judas Tadeu

Três moradores da Rua Barão do Rio Branco receberam uma televisão e dois celulares; faça sua adesão também

Neste mês, a Rua Barão do Rio Branco, no bairro São Judas Tadeu, foi a grande contemplada com a campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev. A iniciativa é uma importante fonte de captação de recursos para o Hospital, beneficiando os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).



Dulcineia Aparecida De Haro Carrão foi a grande contemplada, com uma TV nova smart. A moradora contribui com a Instituição há muitos anos, pensando sempre em colaborar com quem precisa. “Na época quando a Santa Casa lançou essa ideia, ficamos sabendo através do rádio e do jornal e meu marido prontamente fez a doação. Porque achamos de extrema necessidade, que todos deviam pensar da mesma forma. O nosso Hospital é tão grandioso”, disse.

Ela destacou a qualidade dos atendimentos. “Sempre precisamos de assistência, fomos muito, muito bem acolhidos. Não tenho nada a reclamar, só elogios. Nós somos muito gratos pela Santa Casa, tive meus dois filhos lá e foi maravilhoso. O atendimento foi espetacular, de muita gratidão e a gente continua colaborando com a campanha”, complementou.

Sua vizinha, Edméa da Silva Brugnoli, ganhou um celular. Ela participa da ação há oito anos. “É muito importante a nossa Santa Casa, é onde temos atendimento. Minha família toda já precisou, minha mãe, meus irmãos. E por isso precisamos ajudar o Hospital”, afirmou.

Ilda Pereira Balasteguim também colabora com “Saúde que dá Prêmios” e recebeu um celular. Ela convidou a todos a fazer a doação. “A Santa Casa está aí para atender a gente. E graças a Deus que ela existe. Então se todo mundo ajudar um pouquinho igual à gente, ia melhorar bem para o Hospital”, falou.

Essas histórias refletem a dedicação e o comprometimento das pessoas de Votuporanga em relação à saúde e ao bem-estar de sua comunidade. A campanha não apenas une as pessoas em um esforço conjunto para apoiar a Santa Casa, mas também oferece a oportunidade de ganhar prêmios como reconhecimento pelo apoio.

A parceria com a Saev Ambiental e a TV Unifev torna a campanha ainda mais abrangente e eficaz, permitindo que a mensagem alcance um público mais amplo. A iniciativa da Santa Casa de Votuporanga é uma prova viva de que a comunidade está disposta a contribuir para garantir que a instituição de saúde continue a atender às necessidades de todos. A generosidade e a dedicação desses apoiadores exemplificam o espírito solidário de Votuporanga e mostram como pequenos gestos de solidariedade podem ter um impacto significativo.

Como participar?

Para participar e concorrer aos prêmios sorteados todos os meses, basta registrar pelo 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) o endereço da residência e indicar o valor que desejar. O ganhador principal ganha uma televisão e os vizinhos da direita e esquerda, que contribuem, são contemplados com um celular cada. Outras informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.