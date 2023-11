Corpo de jovem é encontrado enrolado em tapete dentro de banheiro; noivo é investigado

Vítima trabalhava como recepcionista de um hotel em São Paulo. Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso é investigado pela 64º DP e que “a autoridade policial realiza oitivas com testemunhas visando o esclarecimento dos fatos”. O noivo da vítima, de 26 anos, é investigado, mas ainda não foi localizado pelos policiais. À RecordTV, o irmão de Damaris afirmou que havia um forte odor na casa onde os restos mortais foram encontrados, devido ao avançado estado de decomposição.

VÍTIMA ERA RECEPCIONISTA EM HOTEL

A jovem trabalhava como recepcionista de um hotel em São Paulo. Amigos de Damaris lamentaram a morte nas redes sociais.

“Não quero, não posso e nem consigo acreditar. Por que tanta crueldade fizeram com você amiga. Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu uma amiga, no Facebook. “Estou sem acreditar e muito triste. Meu coração está doendo com isso, não dá pra acreditar segunda-feira estávamos nos falando”, comentou outra.