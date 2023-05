“Saúde que dá Prêmios” da Santa Casa de Votuporanga contempla moradores da Rua Javari

Campanha da Santa Casa, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, sorteia uma TV smart nova todos os meses para os participantes

Ajudar a Santa Casa de Votuporanga e concorrer a prêmios todos os meses! Assim é a campanha “Saúde que dá Prêmios”, realizada pela Instituição em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev.

A iniciativa sorteia uma televisão smart nova mensalmente e os vizinhos – que também colaboram com a ação – recebem um celular cada. É a corrente da solidariedade em prol dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste mês, o endereço contemplado é Rua Javari, no bairro Patrimônio Novo. O sortudo foi o Edelcio Roosevelt Martins, que participa da campanha há vários anos. A generosidade já lhe rendeu um computador por meio da iniciativa. “Eu participo desde o começo da promoção, do convênio da Santa Casa com Saev, descontado na conta de água de casa. Na época, o diretor conversou comigo e eu iniciei com a doação. A primeira vez ganhei um computador e agora uma televisão”, contou.

Edelcio convidou a todos a aderirem “Saúde que dá Prêmios”. “Eu penso que ajudar o Hospital é uma obrigação de todos, mesmo aqueles que não necessitam da Instituição. Principalmente esses, devem colaborar”, complementou.

A vizinha Maria Aparecida Rocha recebeu um celular. “Eu fiquei muito feliz de ter ganhado, primeira vez que fui contemplada. Eu ajudo faz quase 20 anos, mas nunca com interesse no prêmio. Minha mãe Jesuina ficou doente, com câncer no fígado e direto a levava na Santa Casa. Ela sempre foi bem atendida, acolhida desde a recepção, até enfermeiros, médicos. São pacientes, carinhosos, a assistência é excelente”, destacou.

José Clélio de Faria ganhou um celular. “Faz mais de 10 anos que participo, para contribuir com a Instituição. Somos bem atendidos nos serviços, não temos o que reclamar. Todo mundo deveria colaborar, é bom para todos”, afirmou.

Participe você também!

A campanha “Saúde que dá Prêmios” teve início em 2002. O município possui uma lei que autoriza a Saev Ambiental a receber doação espontânea para a Santa Casa, por meio da conta de água.

O morador ajuda a Santa Casa e ainda concorre a uma televisão nova mensalmente. Os vizinhos – que também participam da campanha – recebem um celular cada. O sorteio é mensal e realizado com o apoio da TV Unifev, fundamental para a prestação de contas e transparência da iniciativa.

Importância

“Saúde que dá Prêmios” é uma importante fonte de recursos para o Hospital, único que atende os pacientes do SUS na cidade. Toda contribuição realizada por meio da conta de água e esgoto é direcionada para a Instituição, refletindo na manutenção da assistência de qualidade e humanizada.

Os recursos são utilizados em benefício daqueles que mais precisam, auxiliando na compra de medicamentos, materiais hospitalares, equipamentos de proteção e alimentos.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, destacou a campanha. “Atendemos, em média, seis mil pacientes votuporanguenses pelo SUS. Para se ter uma ideia, de janeiro de 2022 até março deste ano, foram 100.767 atendimentos entre ambulatório, internações, urgências e emergências. Agradecemos cada participante que, sem dúvida, nos auxilia a salvar vidas e pedimos a colaboração de todos para juntos fazermos uma saúde cada vez melhor, com foco na qualidade e humanização. Juntos podemos mais”, frisou.