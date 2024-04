“Saúde que dá Prêmios” contempla moradores do Jardim Alvorada

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Entre os três ganhadores estão Fabiana Portela Carreira, Sueli Rodrigues Tadeu e Maria da Conceição de Oliveira

A Santa Casa de Votuporanga anunciou mais três ganhadores do “Saúde que dá Prêmios”, iniciativa em parceria com Saev Ambiental e TV Unifev, que promove a doação de um valor pela conta de água do morador e ainda premia os participantes.

A principal contemplada foi Fabiana Portela Carreira, que planeja presentear a TV que recebeu à sua sogra, que também contribui na “Saúde que dá Prêmios”. “Ajudar é sempre bom! Eu convido toda a população e empresas votuporanguenses a doar. O SUS e a Santa Casa precisam da nossa colaboração”, disse.

A segunda ganhadora foi Sueli Rodrigues Tadeu, com um celular. Para ela, a doação via conta de água é prática, simples e faz a diferença. “Nós contribuímos há bastante tempo, esse pouquinho que doamos salvam vidas.”, explicou Sueli.

Já Maria da Conceição de Oliveira, que também ganhou um celular, a vontade de doar surgiu há seis anos, “Eu me interessei pelo “Saúde que dá Prêmios” porque é muito bom quando a gente pode ajudar quem precisa.”, disse Maria. Todo dinheiro arrecadado na campanha é revertido na manutenção dos atendimentos do Hospital.

A iniciativa

A campanha “Saúde que dá Prêmios” é uma parceria da Santa Casa de Votuporanga com a Saev Ambiental e TV Unifev, que promove a doação de um valor pela conta de água do morador. Além de fazer o bem, ele concorre a uma televisão todo o mês, e seus vizinhos (também doadores) a celulares.

Para participar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir. Dúvidas no setor de Captação de Recursos da Santa Casa, pelo telefone (17) 3405 9133.