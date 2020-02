Saúde promove Campanha de Vacinação contra o Sarampo a partir desta segunda

As Unidades de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e algumas delas possuem horário estendido ou do trabalhador, ampliando o atendimento de pacientes.

“Serão vacinadas todas essas pessoas incluídas no público-alvo que não foram vacinadas contra a tríplice viral, e quem não está com a vacinação em dia. É importante que essas pessoas ou responsáveis levem a sua caderneta de vacinação para ser avaliada pelo profissional de saúde da Unidade”, esclarece Danieli Fortilli, enfermeira responsável pelo Setor de Imunização da Secretaria da Saúde.

No dia 15 de fevereiro (sábado) será o “Dia D” de intensificação contra o Sarampo, com todas as Unidades de Saúde abertas das 8h às 17h.

A aplicação da vacina é a única forma de prevenir a ocorrência de sarampo na população, sendo a principal medida de controle da doença.

O sarampo é uma doença infecciosa aguda e viral, provocada pelo morbilivirus, com elevada transmissibilidade e que pode acometer pessoas de qualquer idade.

Sintomas do Sarampo

Os principais sintomas do sarampo são: febre com erupções na pele, acompanhadas por tosse, coriza e/ou conjuntivite. Ao apresentar esses sintomas, o paciente deve evitar o contato com outras pessoas e procurar imediatamente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou a Unidade de Saúde a que pertence.

Medidas de Prevenção

• Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

• Lavar as mãos com frequência com água e sabão ou utilizar álcool em gel;

• Não compartilhar copos, talheres e alimentos;

• Procurar não levar as mãos à boca ou aos olhos;

• Sempre que possível, evitar aglomerações ou locais pouco arejados;

• Manter os ambientes frequentados sempre limpos e ventilados;

• Evitar contato próximo com pessoas doentes;

• Tomar a vacina tríplice viral que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola.