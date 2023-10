Saúde do fígado: Votuporanga recebe equipe do HB na terça-feira para atendimentos na Praça São Bento

Van do Hospital de Base ficará estacionada na Praça São Bento das 8h às 13h para realizar testes de Hepatite e ultrassom de fígado

A Secretaria da Saúde de Votuporanga informa que na terça-feira (24/10), uma equipe do Hospital de Base de Rio Preto estará na praça São Bento em uma van prestando atendimentos em meio à Campanha de Prevenção do Câncer e Doença do Fígado. A ação conta com a parceria do Rotary Novas Gerações, Famerp (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) e apoio da Secretaria Municipal da Saúde.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 13h. Entre os serviços estarão testes rápidos para detecção de Hepatite A e B, que podem ser feitos por qualquer pessoa, sem necessidade de agendamento. Além disso, a Secretaria da Saúde agendou pacientes para exame de elastografia hepática, que é um exame médico de diagnóstico por imagem que mapeia as propriedades elásticas e a rigidez dos tecidos moles, útil para avaliar a gravidade de doenças que alteram a consistência dos tecidos, como fibrose e esteatose, e para detectar câncer.