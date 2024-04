Saúde deve investigar morte de jovem de 19 anos em Jales

As autoridades em Saúde devem investigar a causa da morte de uma jovem de apenas 19 anos na cidade de Jales. O caso inicialmente está sendo tratado como gripe H1N1 seguida de Covid-19.

Nayane Astolphi do Prado, que era moradora em Urânia, morreu nesta segunda-feira, dia 22, e o corpo deve ser sepultado às 10h30 desta terça-feira, dia 23, no Cemitério Municipal de Urânia.

Ela começou a apresentar sintomas graves alguns dias atrás, e rapidamente seu estado de saúde se deteriorou, levando ao triste desfecho nesta manhã. A confirmação da causa da morte ainda está pendente de resultados laboratoriais.

A Secretaria de Saúde local está monitorando a situação e faz um apelo à população para que procurem as unidades de saúde para se informar sobre a vacinação e tomar as devidas precauções para prevenir a disseminação do vírus.