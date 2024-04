PERDA: faleceu o senhor Antônio Negri, o conhecido Tatu

É com pesar comunicamos o falecimento do Senhor Antônio Negri, carinhosamente conhecido como Tatu.

Deixa para trás irmãs e sobrinhos. O velório ocorrerá na capela do Lar São Vicente de Paulo, seguido do sepultamento às 18:00 no cemitério municipal de Valentim Gentil.

A família enlutada agradece a presença e o apoio de todos os que comparecerem.

