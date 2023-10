Saúde de Votuporanga inova em ferramenta que reduz absenteísmo em consultas médicas

Quem utiliza os serviços de saúde dos Consultórios Municipais de Votuporanga passou a receber mensagens via WhatsApp para lembrar o dia e horário da consulta e confirmar ou cancelar o agendamento. Este sistema de disparo de mensagens foi implantado recentemente e, em poucos meses, já apresentou redução de até 14% nos índices de absenteísmo das consultas médicas, que é quando o paciente não comparece à consulta marcada e não avisa previamente.

O absenteísmo é identificado como um grande problema em estabelecimentos de saúde de forma geral, e, no serviço público a situação se agrava ainda mais porque prejudica a situação de outros pacientes que aguardam por um diagnóstico.

Desde o início do governo do prefeito Jorge Seba, inúmeras ações vêm sendo implantadas para dar mais eficiência aos serviços de saúde nos Consultórios Municipais, administrados em parceria com a Santa Casa de Votuporanga. “Ampliamos a carga horária de atendimento das unidades, que hoje abrem às 7h e fecham às 19h. Para isso, temos dez novas equipes de Saúde da Família, entre médicos, enfermeiros, técnicos e agentes de saúde, atuando nas unidades”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Com as melhorias, os Consultórios Municipais passaram a registrar 42 mil consultas a mais por ano. “Essas mudanças ampliam imediatamente a oferta dos serviços de consultas médicas, sem contar que contribui na conscientização dos cidadãos em utilizar o serviço corretamente”, disse a secretária.