Justiça espanhola negou pedido de transferência. Manoel Silva Rodrigues foi preso com 37 kg de cocaína em uma escala em Sevilha da comitiva presidencial que acompanhava o presidente Jair Bolsonaro ao encontro do G20 no Japão.

A Justiça da Espanha negou nesta quinta-feira (17) o pedido de transferência do sargento brasileiro Manoel Silva Rodrigues, flagrado com 37 kg de cocaína em um avião da comitiva presidencial em junho do ano passado.

Com a decisão, o militar brasileiro terá de cumprir a pena de seis anos de prisão integralmente na Espanha. Ele está detido em Sevilha, no sul do país. A defesa do sargento não se pronunciou sobre a decisão.