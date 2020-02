Autoridades anunciam morte de médico chinês que alertou sobre coronavírus; hospital nega

Entretanto, mais tarde em um post na rede social Weibo, o hospital anunciou que ele está internado na UTI. O post do canal estatal que anunciava a morte foi deletado. Ao lamentar a morte, o diretor executivo da OMS, Mike Ryan, não chegou a informar a fonte da informação.

Li Wenliang é apontado como um dos primeiros a identificar a existência do surto do novo coronavírus e alertar as autoridades. O médico de 34 anos foi um dos oito médicos que a polícia chinesa investigou sob acusação de “espalhar boatos” relacionados ao surto. Ele é casado e tem uma filha de cinco anos.

Estamos muito tristes com a morte do doutor Li Wenliang”, disse Mike Ryan, diretor executivo da OMS. “Precisamos celebrar o trabalho que ele fez no surto de 2019-nCoV.”