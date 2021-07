Capacidade máxima de ocupação permitida nos estabelecimentos, atualmente em 60%, sobe para 80% a partir de domingo, 1° de agosto:

O governador João Doria anunciou que a partir do dia 1° de agosto vai abolir o toque de restrição nas 645 cidades do Estado de São Paulo e aumentará para 80% a ocupação nos estabelecimentos comerciais.

Entre 1º de agosto e 16 de agosto, haverá uma “fase de transição”, com a ampliação do horário máximo das 23 horas para a meia-noite e uma ocupação limite de 80%. A nova fase é chamada de “retomada segura” pelo Governo do Estado.

Já a partir do dia 17 agosto, terá fim no Estado de São Paulo o horário de funcionamento e de ocupação de estabelecimentos não essenciais. “São Paulo teve uma queda substancial de casos, internações e, felizmente, de óbitos, porque aqui seguimos protocolos de saúde e a orientação da medicina”, disse Doria.

Apesar da flexibilização, eventos que geram aglomerações – casas noturnas, shows de médio e grande porte, competições esportivas com público, etc – continuam proibidos, com possibilidade de reabertura condicionada aos resultados de eventos modelo sob supervisão das autoridades de saúde e averiguação pelo Centro de Contingência do coronavírus.