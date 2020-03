De acordo com a secretaria, a paciente é uma mulher de 42 anos, com histórico de viagem para São Paulo. Ela apresentou início dos sintomas na segunda-feira (16) com dor de garganta, tosse e febre.

O terceiro caso trata-se de um homem de 60 anos e confirmado pelo laboratório do Hospital de Base. Os sintomas tiveram início no dia 10 de março, com febre, tosse, dor de garganta, dificuldade de respirar e dor no corpo. Ele segue internado na UTI e tem histórico de viagem recente para São Paulo.