SANTANDER LEILOA IMÓVEIS COMERCIAIS COM DESCONTOS DE ATÉ 38%

Há Prédios, Lojas para Varejo, Galpões e Concessionárias em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso disponíveis no site da Sold Leilões.

Os leilões oferecidos pelos bancos têm sido uma solução para liquidar as carteiras de imóveis, crescentes com a inadimplência, além de uma oportunidade para compradores finais e investidores adquirirem propriedades a taxas cada vez mais baixas. Pensando nisso, o banco Santander promove, por meio da Sold Leilões, a venda de 12 imóveis comerciais por valores até 38% abaixo das avaliações iniciais de mercado.

Com data de encerramento em 28 de fevereiro, o leilão oferta unidades em quatro estados. Entre os destaques, está um prédio em Pilar do Sul, São Paulo, com 2.839 m² de área construída por um lance inicial de R$ 2,5 milhões – equivalente ao maior desconto deste leilão (38%). Há, ainda, a oportunidade de adquirir um galpão com 9.600 m² de área construída pelo valor de R$ 10 milhões em Bady Bassitt, também no estado de São Paulo.

No Rio de Janeiro, as opções estão localizadas nas cidades de Campos dos Goytacazes, Magé, Niterói e na capital, com valores variando entre R$ 1 e R$ 10 milhões. Na região Centro-Oeste do Brasil, há três oportunidades: em Porangatu, no interior de Goiás, um galpão com 17.473 m² de área de terreno pode ser adquirido pelo valor de R$ 1,4 milhões; no município de Várzea Grande, no Mato Grosso, dois terrenos estão disponíveis por valores iniciais de R$ 5 e R$ 8 milhões.

Confira os imóveis disponíveis nas regiões de Bady Bassitt e Pilar do Sul (SP):

Galpão c/ 20954.03m² em Bady Bassitt/SP

Lance inicial: R$ 10.610.000

Encerra em 28/02 às 11h

https://www.sold.com.br/lote/ver/1466155

Prédio c/ 2839m² em Pilar do Sul/SP

Lance inicial: R$ 2.510.00

Encerra em 28/02 às 11h

https://www.sold.com.br/lote/ver/1461336

Os imóveis podem ser comprados à vista ou parcelados em até 60 vezes. Para acessar todas as opções disponíveis no site da Sold, os interessados devem acessar: https://www.sold.com.br/lote/lista/leilao/9201.

Leilão de Imóveis Comerciais Santander

Data e horário: 28 de fevereiro, às 11h

Link: http://bit.ly/2vvdxc9

Sobre a Sold

Fundada em 2008, a Sold Leilões é uma das empresas mais importantes no segmento de leilões no Brasil. Especializada em venda de imóveis, veículos de estoque excedente e em desativações corporativas, industriais e hoteleiras, a empresa possui mais de 3 milhões de usuários cadastrados em seu banco de dados, sendo 75% pessoas físicas e 25% pessoas jurídicas. Presente em 14 estados do Brasil, a Sold leiloou no ano passado mais de R$ 700 milhões em ativos. Para este ano, a previsão é alcançar R$ 1 bilhão. Além de imóveis e veículos, o portfólio da organização inclui também equipamentos industriais e agrícolas, máquinas, eletrônicos e bens de consumo em geral.