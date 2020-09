Santa Casa recebe R$500 mil de emenda de Geninho Zuliani

Recurso é para custear atendimentos de milhares de pacientes com qualidade e humanização.

A Santa Casa de Votuporanga conta com o deputado federal Geninho Zuliani na busca contínua de melhoria dos atendimentos. O parlamentar é da região e conhece muito bem as necessidades da Instituição, que é referência em média e alta complexidades para 53 municípios.

Geninho é um deputado muito atuante, que tem como prioridade a saúde da população. Ele destinou emenda no valor de R$500 mil de custeio, beneficiando nossos milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O recurso garante qualidade e humanização da assistência. A emenda do deputado foi depositada recentemente e será utilizada para a compra de medicamentos, materiais hospitalares, de consumo, rouparia, entre outros.

Com uma população de quase 500 mil habitantes, a Santa Casa enfrenta não apenas o Coronavírus (COVID-19), mas diversas doenças para as quais é referência.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância do recurso. “Estamos em um momento muito desafiador para a Instituição. Nossos atendimentos têm aumentado potencialmente, enquanto a receita de convênios e particulares não crescem igualmente. Agradecemos esta emenda, que fará diferença em nossa assistência”, afirmou.

Ele ressaltou a parceria com o parlamentar. “O deputado conhece o nosso trabalho, é um grande amigo do Hospital e nosso representante em Brasília”, finalizou.