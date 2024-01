Santa Casa prioriza segurança e privacidade dos dados

No último domingo (28/1), foi comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais

A Santa Casa de Votuporanga, referência em saúde na região, sempre priorizou a segurança e privacidade dos dados dos pacientes. No último domingo (28/1), foi comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, data escolhida para aumentar a conscientização sobre a relevância da privacidade em um contexto de crescente digitalização e coleta de informações.

Para explicar sobre a segurança e processo de dados no Complexo Santa Casa, conversamos com Daniel Martinez, gerente de Tecnologia de Informação e encarregado de dados (DPO – Data Protection Officer).

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil – que entrou em vigor em setembro de 2020 – regulou o fluxo de dados pessoais e materializou o direito à autodeterminação informativa para o titular e o direito de tratamento de dados pelo controlador.

Antes mesmo da lei, a Santa Casa de Votuporanga já adotava diversas tecnologias para garantir a integridade e confidencialidade das informações. Antecipando-se aos requisitos legais, a Instituição revisou todos os seus processos relacionados aos dados dos pacientes, assegurando a conformidade com a LGPD. Essa antecipação demonstra em manter elevados padrões de segurança.

Daniel explicou a importância da LGPD para a área da saúde. “Com a legislação, todos os processos que utilizam dados pessoais são analisados e reestruturados, com foco em segurança e privacidade. Os usuários sabem exatamente a finalidade daquela determinada informação, como ela é armazenada e por qual período será retida e com quem será compartilhada. Assim, os serviços ganham mais transparência”, frisou.

Para ele, a lei proporciona processos mais transparentes e seguros. “ Quando a empresa se preocupa com a segurança das informações, os riscos envolvidos são reduzidos drasticamente, contribuindo na qualidade dos atendimentos prestados”, ressaltou.

Medidas de Segurança Avançadas

Consciente dos constantes desafios apresentados pelos ataques cibernéticos e criptografia de dados, a Santa Casa de Votuporanga implementou medidas proativas para proteção. A Instituição utiliza avançadas estratégias de backup, incluindo armazenamento em nuvem e fitas magnéticas, garantindo a acessibilidade e proteção robusta dos dados.

Em conformidade com a LGPD, a Santa Casa garante aos titulares de dados o pleno exercício de seus direitos. O acesso aos dados, correção, portabilidade, deleção e outros direitos podem ser solicitados e atendidos de maneira eficiente por meio do link “LGPD” disponível no site do Hospital.

Núcleo de Cibersegurança Interno

A Santa Casa de Votuporanga investiu na criação de um núcleo interno de cibersegurança, capacitado para detectar e resolver problemas de segurança ou ataques cibernéticos em tempo real. Essa equipe especializada representa um escudo adicional, garantindo a proteção contínua dos dados sensíveis.