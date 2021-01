Santa Casa: mais 4 leitos de UTI para tratamento COVID-19

A Santa Casa de Votuporanga preza pelo comprometimento, qualidade e humanização dos atendimentos. A Instituição busca a melhoria de seus serviços na saúde, com foco em excelência na gestão e no melhor tratamento ao paciente.

Diante do aumento de casos de Coronavírus, a Santa Casa disponibilizou mais quatro vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinadas para a patologia.

As UTIs de isolamento foram um importante e fundamental investimento do Hospital para assistir os pacientes graves de COVID-19, que necessitam de cuidados especializados 24 horas e suporte de aparelhos como ventilação mecânica. Conta com profissionais médicos, enfermagem e equipe multiprofissional (fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiologia) exclusivos. Com essa iniciativa, a Santa Casa passa a ter: 14 vagas de UTI COVID-19 e 25 de enfermaria.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a medida de emergência. “A Santa Casa não mede esforços para oferecer um tratamento de qualidade e humanizado. Mesmo com o cansaço e desgaste deste longo período de pandemia, nossos profissionais assumem mais esse compromisso com a comunidade de Votuporanga e região. Fica o nosso reconhecimento por tamanha dedicação e empenho em jornadas exaustivas. Seguimos concentrando nossas forças em abrir novas vagas, prezando sempre o paciente”, finalizou.