Secretaria da Saúde realiza Encontro Regional para discutir a Dengue

Evento será nesta quarta-feira (4/3) a partir das 9h, e voltado para profissionais de Saúde do Município e da região.

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga promove nesta quarta-feira (4/3) um Encontro Regional sobre Dengue “Situação Epidemiológica, Manejo Clínico e Óbitos por Dengue” na Sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura. O evento, que será realizado entre 9h e 13h, reunirá especialistas e sumidades no assunto, que explanarão e discutirão sobre o tema.

O encontro é voltado para todos os profissionais de saúde de Votuporanga e cidades vizinhas.

Preocupado com o avanço da Dengue, o Município vem desde 2018 discutindo sobre a situação e este é mais um evento que visa a capacitação e atualização constante destes profissionais.

O Superintendente da Sucen/SES-SP, Dr. Marcos Boulos, participará do Encontro com abordagem voltada para a Situação Epidemiológica da Dengue no Estado.

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” fica situado no Parque da Cultura à Avenida Francisco Ramalho de Mendonça nº 3112 – Jardim Alvorada.

Programação

1 – Situação epidemiológica da Dengue

Dr. Marcos Boulos – Superintendente da SUCEN/SES-SP

Graduado em medicina pela Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba; Mestrado, Doutorado e Livre Docência em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Universidade de São Paulo; Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo ( 2006 – 2010); Professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e experiência na área de medicina com ênfase em infectologia e medicina tropical, principalmente em: malária, dengue, HIV, leishmaniose e doenças dos viajantes.

2 – Manejo Clínico casos de Dengue

Dr. Benedito Antônio Lopes Fonseca: Hospital das Clínicas/USP – Ribeirão Preto

Graduado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; residência em Infectologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Mestrado em Epidemiologia e Saúde Pública (Área de Virologia) na Yale University/ Estados Unidos e Doutorado em Virologia Molecular na Yale University/ Estados Unidos; professor da Faculdade de Medicina da USP – Ribeirão Preto; experiência na área de medicina com ênfase em Doenças Infecciosas e Parasitárias principalmente em: diagnóstico molecular de dengue e tuberculose, uso da técnica de PCR em virologia com especial atenção à dengue e infecções pelo HIV e HHV-8(KSHV).

3 – Óbitos por dengue