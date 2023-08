Santa Casa e Unifev abrem Processo Seletivo para Residência Médica

Ao todo, são 21 vagas em Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade, Pediatria e Radiologia e Diagnóstico por Imagem

A Santa Casa de Votuporanga e a Unifev abriram processo seletivo para a Residência Médica 2024, contribuindo para a formação profissional de novos especialistas. Ao todo, são 21 vagas para seis especialidades.

São ofertadas três vagas para Cirurgia Geral; seis para Clínica Médica; duas para Ginecologia e Obstetrícia; três para Medicina de Família e Comunidade; quatro de Pediatria e três de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de setembro, por meio do link: https://enare.ebserh.gov.br/. O programa é direcionado a médicos formados no Brasil, em cursos de Medicina reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), e a formados no exterior, com diploma revalidado pelas universidades autorizadas.

A Residência Médica é reconhecida como a melhor maneira de um médico recém-formado completar sua formação, quer se dirija para uma especialidade ou pretenda se fazer generalista. Ele participa de atividades teórico-práticas, reuniões semanais, discussões de casos clínicos em diversos setores e estágios no Hospital, sempre supervisionadas por preceptores das especialidades, buscando um aprofundamento científico e proficiência técnica decorrentes de treinamento em serviço.

PROVA

O Processo Seletivo será composto por duas etapas. A primeira delas é a prova objetiva, prevista para o 29 de outubro. A avaliação contemplará questões, distribuídas entre as especialidades acima citadas. A segunda parte abrange análise de currículo, que deverá ser apresentado no ato da prova objetiva.