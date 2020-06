Máscaras evitam que vírus se espalhe

Evitar que o vírus se espalhe é a principal função das máscaras, muito mais do que impedir que alguém que não está doente seja contaminado, ressaltou Michael Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da organização.

O uso da máscara não faz nenhuma das outras medidas de prevenção dispensáveis, como lavar as mãos constantemente e evitar contatos sociais.

“Se você está com febre, está com coriza, tem outros sintomas, mesmo que fracos, não saia de casa, não tenha contato com ninguém”, pediu Ryan.

Mudanças nas orientações sobre máscaras

Anteriormente, a indicação da OMS era que o uso de máscaras seria restrito às situações de contato com pessoas doentes, especialmente os profissionais de saúde.

Agora, as novas orientações mantém a indicação de que todos que trabalham em hospitais e centros de sáude devem usar máscaras para se proteger do novo coronavírus.

Para o resto da população, além da recomendação geral, que pessoas com mais de 60 anos e quem já tem outras doenças ou condições que aumentam os riscos da covid-19 devem usar máscaras quando não há como garantir que as outras medidas de segurança, como o distanciamento social, podem ser cumpridas em qualquer situação.

As orientações serão publicadas em breve em um manual da OMS. Com a disseminação da doença por todo o mundo e com países retomando a rotina, a máscara acabou se tornando essencial.

Porém, a organização destacou que máscaras não são a única coisa que pode proteger os cidadãos do coronavírus e que as outras recomendações devem continuar sendo seguidas, como distanciamento social e lavar as mãos com frequência.

Além disso, o manual trará indicações sobre a produção das máscaras caseiras.

FONTE: Informações | noticias.r7.com