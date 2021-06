Santa Casa e SanSaúde realizam live nesta quinta-feira

Psicóloga Vanessa Schiavo da Silva Gomes vai dar todos os detalhes do projeto novo do plano de saúde, voltado para atendimentos da COVID-19

Nesta quinta-feira (17/6), tem live da Santa Casa de Votuporanga em parceria com o SanSaúde. A dobradinha da saúde deu certo e, desta vez, traz detalhes de um novo projeto do plano voltado para o atendimento psicológico em plena pandemia do Coronavírus.

A psicóloga Vanessa Schiavo da Silva Gomes é a convidada desta vez do bate-papo que será feito no Instagram da Instituição e também do convênio. A apresentação será da jornalista da Santa Casa, Andressa Aoki.

Durante a live, Vanessa vai explicar sobre a iniciativa, implantada desde maio. É possível enviar perguntas pelo e-mail comunica2@santacasavotuporanga.com.br até o meio-dia da quinta-feira ou pelo inbox das redes sociais.

O projeto Acolher constitui em uma prática de atendimento imediato de caráter emergencial, caracterizado pela oferta de um espaço de acolhimento e escuta clínica, minimizando os impactos psicológicos devido ao isolamento, perdas e luto em decorrência do Coronavírus.

O objetivo é atender em regime de plantão, beneficiários (adolescentes, adultos e idosos) que procurem o SanSaúde – Assistência Médica em caso de emergência psicológica. “Muitos usuários estão procurando atendimento e recebendo alívio e acolhimento. Essa live vem sanar dúvidas e, principalmente, apresentar os benefícios de mais uma ação do SanSaúde”, explicou a gestora do plano, Luana Romano.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a participar. “Este é o segundo bate-papo com profissionais do convênio. Tivemos um alcance ainda maior, com a união destes dois canais, atingindo mais diretamente o público. Seguimos agora com o nosso plantão psicológico, iniciativa do SanSaúde, que tem aliviado as dores, as frustrações em plena pandemia. Convide seus amigos para assistir”, finalizou.

SERVIÇO

Live da Santa Casa e SanSaúde sobre plantão psicológico

Convidada: psicóloga Vanessa Schiavo da Silva Gomes

Apresentação: Andressa Aoki, jornalista da Santa Casa

Data: 17/06/2021 (quinta-feira)

Horário: a partir das 19h

Instagrans: @santacasavotuporanga e @sansaude