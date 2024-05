Santa Casa e AMEs apresentam trabalhos no 1º Fórum de Experiências Exitosas da saúde

Hospital e Ambulatórios Médicos de Especialidades de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul levaram suas iniciativas no evento em São Paulo

A Santa Casa de Votuporanga e os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, unidades ligadas à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), foram destaque no 1º Fórum de Experiências Exitosas na constituição de Redes Regionais de Atenção à Saúde, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), em São Paulo. O evento reconhece, valoriza, dissemina e premia iniciativas inovadoras implementadas nas Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) do estado. A participação do Hospital e AMEs demonstrou o compromisso e a capacidade de inovar e elevar a qualidade do atendimento à saúde na região.

Representaram a Santa Casa: Fernanda d´Avila, gestora estratégica de Assistência, Qualidade e Segurança do Paciente; Angelo Jabur Bimbato, gestor administrativo; Alessandra Zanovelli, gestora do convênio de Assistência ao Sistema Único de Saúde (SUS); Daniela Megiani e Amaral, gerente da Farmácia de Alto Custo; Dra. Poliana Kalinauskas Faria, diretora técnica da Santa Casa de Votuporanga; Marilza Cardi, Fátima Módulo e Vera Lacerda, gerentes administrativas dos AMEs Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul.

Projeto Santa Casa

O trabalho da Santa Casa de Votuporanga em parceria com Hospital São Domingos de Nhandeara foi selecionado para apresentação Oral sobre o tema Revisão de Perfi­l Assistencial no âmbito da Regionalização.

Durante a apresentação, foram abordados os desafios e as oportunidades associados à regionalização dos serviços de saúde. A Santa Casa e o Hospital São Domingos de Nhandeara destacaram como a revisão do perfil assistencial de Hospitais de Pequeno Porte (HPP) pode auxiliar melhorar o acesso ao serviço, a qualidade do atendimento, otimizar recursos e garantir que as comunidades recebam cuidados adequados às suas necessidades.

Projetos Apresentados pelos AMEs

AME Votuporanga apresentou dois projetos que destacam a importância da transição do cuidado:

– Transição do Cuidado – Experiência Exitosa do Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga com a Atenção Primária na Alta do Paciente: Este projeto evidenciou a integração eficaz entre o ambulatório e a atenção primária, garantindo um acompanhamento contínuo e de qualidade após a alta dos pacientes, o que minimiza os riscos de readmissão.

– Qualificação da Transição do Cuidado: Apoio Matricial na Atenção Primária: O trabalho mostrou como o apoio matricial pode qualificar a transição do cuidado, fornecendo suporte técnico e educativo à equipe de atenção primária, melhorando a coordenação e a qualidade do atendimento prestado.

AME Santa Fé do Sul apresentou um projeto voltado à melhoria dos procedimentos diagnósticos:

– Adequação no Preparo do Exame de Colonoscopia: Este projeto visou otimizar o preparo dos pacientes para exames de colonoscopia, garantindo maior eficácia nos diagnósticos e aumentando a eficiência dos procedimentos realizados.

AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul uniram forças para apresentar um projeto de inovação em comunicação:

– Comunicação Efetiva – Aplicativo para Confirmação de Presença em Consultas, Exames e Procedimentos: Esta iniciativa envolveu a criação de um aplicativo para confirmação de presença dos pacientes em consultas, exames e procedimentos, visando reduzir faltas, otimizar o agendamento e melhorar a eficiência dos serviços prestados.

Importância da Participação

Os projetos apresentados demonstraram não apenas a capacidade de inovar, mas também a dedicação em promover a excelência no atendimento à saúde. “Essa atuação reafirma o papel essencial da Santa Casa de Votuporanga na gestão eficiente e humanizada das unidades de saúde da região”, destacou Fernanda d´Avila, gestora estratégica de Assistência, Qualidade e Segurança do Paciente.

O 1º Fórum de Experiências Exitosas na constituição de Redes Regionais de Atenção à Saúde é uma plataforma crucial para a troca de práticas bem-sucedidas e para a promoção de soluções inovadoras no sistema de saúde. “A nossa contribuição não apenas enriquece o debate, mas também serve de exemplo para outras unidades e regiões, incentivando a disseminação de práticas eficazes e transformadoras”, destacou Angelo Jabur Bimbato, gestor administrativo.

A participação destacada da Santa Casa e dos AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul reflete o compromisso contínuo com a melhoria da qualidade dos serviços de saúde e o bem-estar da população, reforçando a importância do trabalho colaborativo e da inovação no setor.