Santa Casa de Votuporanga utiliza tecnologia inédita para desobstrução de artéria coronária

Instituição votuporanguense foi a primeira na região Noroeste paulista a usar o equipamento Shockwave para Litotripsia Intravascular

Uma técnica semelhante à usada para dissolver pedras nos rins auxilia a desobstrução das artérias coronárias e, assim, restabelece a passagem normal do sangue pelos vasos sanguíneos do coração. A Santa Casa de Votuporanga utilizou uma tecnologia inédita na região de São José do Rio Preto, o equipamento Shockwave, considerado o mais moderno na área de cardiologia.

O Shockwave é uma ferramenta simples e segura, na abordagem das lesões calcificadas. O procedimento foi realizado em uma hora e, além dos profissionais da Instituição, contou com equipe técnica do equipamento.

O aparelho ajuda a combater o maior inimigo da angioplastia coronária: o cálcio. “O Shockwave é uma técnica nova para auxiliar na desobstrução das artérias coronárias muito calcificadas, facilitando o implante de stent nas situações de calcificação excessiva, visto que o cálcio dificulta a abertura completa dos stents”, explicou o médico Dr. José Guilherme Rodrigues de Paula, um dos responsáveis pela Hemodinâmica.

Dr. José Guilherme deu detalhes do procedimento. “Trata-se de uma técnica inovadora, semelhante à litotripsia, utilizada em pacientes com pedra nos rins. Por meio de onda de sons pressóricos emitidos através de um balão que fica posicionado dentro da artéria, ocorre uma fragmentação e “amolecimento” da placa, facilitando o tratamento e o resultado final da angioplastia com stent”, complementou.

O principal benefício é a possibilidade de realizar o implante de stent em pacientes com anatomia coronariana complexa, dando uma nova opção minimamente invasiva e com rápida recuperação para resolução de casos que antes teriam indicação de cirurgia cardíaca aberta de grande porte.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, ressaltou o procedimento. “Contamos com profissionais com reconhecimentos nacional e internacional e a Instituição dá mais um passo importante na busca de novas tecnologias e métodos que beneficiem e tragam qualidade de vida aos pacientes”, finalizou.