Tereos realiza doação de energia limpa para Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em Jundiaí

Parceria prevê a doação de 1.090 MWh até dezembro de 2023

A Tereos, uma das empresas líderes na produção de açúcar, etanol e energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar, firmou mais uma parceria para doação de energia elétrica proveniente de uma fonte limpa e renovável. O acordo com o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em Jundiaí, prevê a destinação de 1.090 MWh de energia até dezembro de 2023, volume que atenderá cerca de 37% do consumo do hospital no período.

De acordo com Gustavo Segantini, diretor comercial da Tereos, a doação é mais uma importante iniciativa da empresa para que cada vez mais instituições façam uso de fontes renováveis de energia. “É uma enorme satisfação anunciar mais uma parceria que reforça nossa participação na mudança para uma matriz energética mais limpa e renovável”, afirma.

Rodrigo Simonato, gerente-executivo de Relações Institucionais da companhia, também reforça a importância da parceria para o cuidado com a comunidade, outro pilar fundamental para a Tereos. “Já contamos com diversas iniciativas nas comunidades em que atuamos visando estimular o desenvolvimento sustentável, a cultura, a educação e saúde da população. Ficamos muito felizes em poder contribuir com mais um importante projeto para auxiliar no atendimento das pessoas da região”, complementa.

A energia doada à instituição é suficiente para atender o consumo residencial de uma cidade com 2.200 habitantes no período de um ano. Por meio da biomassa da cana, a Tereos produziu, na safra 21/22, 1.200 GWh de energia elétrica. Esse montante é utilizado para abastecer suas unidades industriais e o restante é comercializado ou doado para instituições parceiras, como é o caso do Hospital de Jundiaí.

Desde 2012, a Tereos também tem uma parceria com o Hospital de Amor, de Barretos (SP), para doação de energia. Atualmente, são doados cerca de 1.050 MWh de energia por ano para a instituição, que abastece as unidades Antenor, Infantil e São Judas.

Sobre a Tereos

Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 44 unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 19.800 colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 2021/22, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 bilhões.

Tereos no Brasil

A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), diversifica o portfólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos países.