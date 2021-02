Santa Casa de Votuporanga sedia curso avançado de cardiologia

Qualificação será em março, de 26 a 28, no Espaço Unifev Saúde; inscrições estão abertas

Como é de praxe, a Santa Casa de Votuporanga preza pela formação dos profissionais. A Instituição será sede da capacitação ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, pela quarta vez consecutiva.

O curso será realizado no Espaço Unifev Saúde nos dias 26, 27 e 28 de março, com vagas limitadas e respeitando todas as orientações de distanciamento social. A qualificação é destinada a médicos, enfermeiros e estudantes de medicina que participam do tratamento de pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR) ou que apresentam emergências cardiovasculares, arritmias, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.

A qualificação tem a coordenação do Dr. Fernando Tallo – Mestre e Doutor em Ciências Medicas pela UNIFESP, Especialista em Clínica Médica, Medicina Intensiva Adulto, Clínico com área de atuação em urgência e emergência.

O conteúdo irá abranger: Suporte Básico de Vida; Suporte Avançado de Vida em Cardiologia;​Suporte Básico e Avançado de Vias Aéreas; Tratamento de Acidente Vascular Cerebral; Tratamento de Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST; Conceito de Equipe de Emergência de Alto Desempenho.

Nas estações práticas, serão abordadas: Taquicardia ventricular sem pulso; Atividade elétrica sem pulso; Assistolia; Fibrilação ventricular; Bradiarritmias e taquiarritmias e Treinamento de atuação como membro ou líder da Equipe.

“Estamos muito felizes em proporcionar, pelo quarto ano, este curso em Votuporanga, que irá contribuir potencialmente para a formação dos participantes, que estarão melhor preparados para situações envolvendo urgência e emergência cardiológicas”, explicou o coordenador da rede de urgência e emergência do município, Dr. Chaudes Ferreira Júnior. As inscrições estão no site www.cursoseclin.com.br.