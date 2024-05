Santa Casa de Votuporanga recebe reunião do polo regional de Segurança do Paciente

Evento híbrido contou com a participação de diversas instituições de saúde da região de São José do Rio Preto

A Santa Casa de Votuporanga recebeu na tarde da última terça-feira (14/5) a reunião bimestral do polo regional de Segurança do Paciente (REBRAENSP), que discute melhorias e avanços na segurança de todos pacientes. Entre os presentes estavam representantes do Hospital de Base de São José do Rio Preto, do Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile, da Unimed Catanduva e da anfitriã, a Santa Casa de Votuporanga.

“É de extrema importância a realização dessa reunião do nosso polo regional, que vai de Barretos até Santa Fé do Sul”, explicou André Lozano, vice-presidente da REBRAENSP, que comandou o encontro. “Nós viemos para Votuporanga a convite da Santa Casa, e tivemos esse momento de discussão com os próprios profissionais que estão dentro dessas instituições, nós vamos pautando esses temas relacionados à segurança trazendo as instituições sempre para compartilhar experiência”, disse.

O primeiro tópico a ser discutido foram as ações das campanhas “Abril pela Segurança do Paciente” e “Dia Mundial de Higienização das Mãos”, que aconteceram em todas as instituições que compõem a REBRAENSP. Nela, além de se ressaltar a importância da comunicação com seu público interno e externo, foram dadas ideias para ações futuras.

Outro tema compartilhado pela Santa Casa de Votuporanga foi o processo de limpeza, que vem sendo aprimorado desde o ano passado, com investimentos em novas tecnologias e qualificações, para a diminuição da contaminação e infecção hospitalar.

A enfermeira Amanda Maris Borssoni Saura da Costa, presidente do Núcleo de Segurança do Paciente da Santa Casa de Votuporanga, reforçou a importância desse tipo de reunião “Este evento que aconteceu hoje foi muito importante para que pudéssemos apresentar os ciclos de melhorias relacionados à Higiene e Desinfecção de Superfícies e estratégias relacionadas à diminuição e controle de infecção de nossa instituição”, concluiu.