Secretaria da Saúde intensifica nebulização contra a Dengue

Ação está sendo intensificada em pontos da cidade onde há casos positivos da doença.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga apresenta a situação epidemiológica da Dengue, trazendo com grande preocupação o registro de casos suspeitos e confirmados caracterizando a transmissão no Município. Mesmo estando em meio à pandemia por Covid-19, a Secretaria alerta para a manutenção frequente dos cuidados no combate à Dengue. Apesar da redução dos casos notificados a partir de março, conforme dados apresentados na tabela abaixo, a preocupação com a prevenção da Dengue deve permanecer.

Para ajudar no combate à doença no Município, o Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez) da Secretaria da Saúde de Votuporanga obteve nova remessa do inseticida que está sendo utilizado para o controle do vetor da Dengue. A nebulização está sendo intensificada em pontos da cidade onde há casos positivos da doença.

Atualmente, a Secretaria registra um total de 9.914 casos notificados, sendo 8.050 casos confirmados de Dengue, conforme demonstrado no quadro abaixo. Devido ao desabastecimento dos kits para realização de exames, estes casos foram confirmados positivamente para Dengue por critério clínico epidemiológico, por residir em bairros com transmissão ou em residências com casos positivos. Dos exames encerrados de forma laboratorial e clínico epidemiológico, foram descartados 1.057 casos até o momento e 807 seguem em análise.

A Secretaria Municipal de Saúde confirma ainda quatro casos de óbito por dengue. Dois homens, um de 99 anos e outro com 73 anos, e duas mulheres, uma com 63 anos e outra na faixa de idade entre 80 e 89 anos. Os óbitos foram registrados nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, com fechamento da investigação epidemiológica e confirmação de resultados laboratoriais do último caso realizado no mês de abril. Em todos os casos haviam comorbidades, ou seja, os pacientes que apresentavam outras doenças de base.